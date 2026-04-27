Продолжение Alien Isolation разрабатывается на движке Unreal Engine 5

SEGA и Creative Assembly анонсировали 26 апреля продолжение Alien: Isolation, которая разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщает DTF.

Подробности о проекте пока не раскрываются. Разработка сиквела была подтверждена еще в 2024 году, но теперь был опубликован короткий тизер. Над игрой работает команда, стоявшая за первой частью франшизы.

Оригинальный Alien: Isolation, вышедший в 2014 году, получил позитивные оценки профильной прессы и высокий уровень пользовательского одобрения. Проект закрепился как значимый представитель жанра survival horror, в котором игрок управляет дочерью Эллен Рипли, пытающейся выжить на космической станции «Севастополь».

Публикация тизера была приурочена к неофициальному «Дню Чужого», ежегодно отмечаемому фанатским сообществом франшизы.

Судя по описанию вакансии старшего менеджера по разработке, проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5. В числе задач специалиста — координация команд, оптимизация производственных процессов и обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями.

Первая часть была создана на модифицированной версии внутреннего движка Cathode, который также использовался в отмененном проекте HYENAS.

