Назначение режиссера Call of Duty вызвало негодования из-за его заявлений

Вскоре после того, как киностудия Paramount Pictures объявила о запуске экранизации франшизы Call of Duty, в сети вспомнили заявления режиссера картины Питера Берга о геймерах. Об этом сообщает «Чемп.PLAY».

Питер Берг имеет опыт в жанре военных драм благодаря фильмам «Выживший» и «Глубоководный горизонт». Однако его назначение уже вызвало обсуждение в профессиональном и пользовательском сообществе из-за его прежних высказываний о видеоиграх.

В частности, в интервью журналу Esquire в 2013 году режиссер критически отзывался о геймерах, называя увлечение военными играми проявлением «клавиатурной смелости».

«Я думаю, все, кто сидит и по четыре часа играют в видеоигры… Это слабаки. Выйди на улицу, сделай что-нибудь», — заявил тогда режиссер.

При этом он допустил исключения для военнослужащих, которые таким образом отвлекаются.

Несмотря на то, что с момента этих заявлений прошло более десяти лет, их актуализация в контексте нового проекта может повлиять на восприятие фильма среди фанатов франшизы.

Премьера экранизации Call of Duty ожидается 30 июня 2028 года. За сценарий картины отвечает Тейлор Шеридан, создатель «Йеллоустоуна» и «Сикарио».