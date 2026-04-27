Обзор Steam Controller 2 появился на YouTube до официального релиза
На YouTube преждевременно появился обзор нового игрового контроллера Steam Controller 2 от компании Valve. Ролик был опубликован на канале TechyTalk и вскоре удален, что указывает на возможное нарушение условий эмбарго, сообщает Rozetked.
Судя по содержанию ролика, устройство получило ряд функциональных улучшений. Автор обзора продемонстрировал дизайн контроллера и его ключевые возможности, отметив, что продукт конкурентоспособен, но уступает альтернативным решениям по уровню кастомизации. В частности, пользователям недоступна замена отдельных элементов управления, а также нет разнообразных цветовых модификаций.
Среди особенностей устройства выделяется интеграция сенсорных панелей, которые могут использоваться в качестве тачпада для управления курсором мыши, что расширяет сценарии взаимодействия.
Удаление видео вскоре после публикации и отсутствие официальных материалов в профильных медиа свидетельствуют о том, что публикация могла состояться до завершения установленного производителем срока раскрытия информации.
Точные сроки начала продаж Steam Controller 2 за $99 (около 7,4 тыс. руб.) пока не раскрываются.
