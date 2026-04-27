«Запала на CS». 77-летняя бабушка рассказала о своих увлечениях

В Московском кластере видеоигр и анимации прошел фестиваль «Киберсуббота», организованный Агентством креативных индустрий Москвы. Площадка объединила профессиональных игроков, разработчиков и любителей гейминга всех возрастов. Звездой фестиваля стала 77-летняя Ольга Страхова. Она рассказала, как игры помогли ей справиться со скукой на пенсии.

«Выйдя на пенсию, мне стало скучно. У меня в натуре — учиться чему-то новому. Я решила потихонечку освоить компьютерные игры, потому что я видела на YouTube, как играют все остальные. Я пробовала играть в «Доту», но я эту игру не поняла, поэтому я в нее не стала играть. Для меня из всех игр, которые я проходила, я, как молодежь говорит, на CS запала. Вне стримов я играю в разные игры, для собственного отдыха. Я не знаю, как к этому относятся родители, но я считаю, что определенное количество часов, проведенных за компьютером, многое дают ребенку. Например, в познании, усидчивости и в обучении чему-то новому», — поделилась пенсионерка.

Виктор Звягинский, гендиректор компании Terrabyte Games, отметил сильные стороны отечественных студий.

«У нас, в основном, Россия славится очень хорошими механиками. Мы как страна, мы классный геймплей делаем. И сейчас начали расти очень хорошо в графике, в визуальных эффектах, в том числе в анимациях. Есть студия фотобиометрии. Мы научились делать реалистичные анимации лица при помощи обычного смартфона».

Руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова рассказала о поддержке разработчиков в кластере.

«Это площадка полного цикла. Можно разрабатывать игры, играть в них, участвовать в различных больших мероприятиях. Здесь можно творить, не выходя отсюда 24/7. У нас есть и капсульный отель, и спортзал», — указала она.

В рамках «Киберсубботы» состоялся финал Чемпионата Москвы по компьютерному спорту в семи дисциплинах, включая Dota 2, StarCraft II и Tetris. Победители получили спортивные разряды. Кроме того, в семейной зоне прошел «КиберГТО», где дети и родители соревновались в скорости реакции и логике, а дополняли атмосферу ретро-аркады и DJ-сеты.