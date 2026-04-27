EA одобрила экранизацию Battlefield

Компания Electronic Arts запустила процесс киноадаптации популярной серии игр Battlefield и уже начала переговоры с ведущими студиями и стриминговыми сервисами, включая Apple и Sony. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter (THR).

По данным источников, к проекту присоединился режиссер и сценарист Кристофер Маккуорри, известный по фильмам серии «Миссия невыполнима», который займется постановкой, сценарием и продюсированием. Также в числе продюсеров значится актер Майкл Б. Джордан, который может исполнить одну из ролей.

Представители проекта уже провели презентации для потенциальных партнеров, при этом приоритетом остаётся выпуск фильма в кинотеатрах, что может повлиять на участие стриминговых платформ. Ожидается, что борьба за права на экранизацию станет одной из самых масштабных в индустрии, учитывая высокую стоимость проекта и популярность франшизы.

Серия Battlefield, начавшаяся в 2002 году с игры Battlefield 1942, за два десятилетия превратилась в одну из крупнейших военных игровых франшиз. Последняя часть, Battlefield 6, вышедшая в 2025 году, стала самой успешной в истории серии и обошла по продажам Call of Duty.

Ранее хакера, который за полгода до премьеры слил мультфильм «Легенда об Аанге», задержали в Сингапуре.