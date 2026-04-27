645 000 рублей: прошла премьера топового ноутбука Asus ROG

Asus открыла предзаказ на Тайване сразу на три новых игровых ноутбука серии ROG Zephyrus — и среди них есть модель с двумя OLED-экранами, флагманской RTX 5090 и ценой как у подержанного автомобиля.

© Asus

Линейка включает ROG Zephyrus Duo, G16 и G14. Все новинки получили премиальные алюминиевые корпуса, OLED-дисплеи с высоким разрешением, свежие процессоры Intel Core Ultra 9 386H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии.

Главная звезда анонса — ROG Zephyrus Duo. Это самый дорогой и необычный ноутбук в серии: у него сразу два 16-дюймовых OLED-экрана с частотой 120 Гц, разрешением 3K и яркостью до 1100 нит. Внутри — GeForce RTX 5090, до 64 ГБ оперативной памяти и набор топовых портов, включая HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и слот для SD-карт. Весит устройство 2,82 кг при толщине 2,5 см, а стоит около 8570 долларов — это примерно 645 тысяч рублей.

ROG Zephyrus G16 выглядит более «земным», но тоже нацелен на мощный гейминг. Ноутбук доступен сразу в трёх конфигурациях — с RTX 5060, RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Он получил 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,5K и частотой 240 Гц. Цена стартует с 3490 долларов.

Самой компактной моделью стал ROG Zephyrus G14. Это 14-дюймовый ноутбук с OLED-экраном 3K и частотой 120 Гц, видеокартой RTX 5070 Ti, объёмом памяти до 64 ГБ и весом всего 1,58 кг. Толщина корпуса — 1,8 см. Стоимость начинается от 5396 долларов.

Пока Asus запустила предзаказ только на Тайване. Когда новые ROG Zephyrus доберутся до других рынков, компания не уточняет.