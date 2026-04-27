В России потратят свыше миллиарда рублей на создание процессора «Иртыш»

Компания «Трамплин электроникс»направит 1,3 млрд рублей на развитие процессора «Иртыш». Как следует из бухгалтерской отчетности, в 2025 году разработчик получил заем на эту сумму, предположительно от своего единственного владельца – «Трамплин холдинг», в отчетности которого отражена выдача аналогичного займа. Об этом сообщает издание «CNews».

© Газета.Ru

Представители компании не раскрыли, на какие именно цели пойдут инвестиции и на какой срок они рассчитаны. При этом, по оценке источника издания среди разработчиков, выделенных средств может хватить на выпуск нескольких тысяч чипов, однако полная разработка процессоров требует значительно больших вложений. Для сравнения, «Байкал Электроникс» в 2021 году получил контракты почти на 10 млрд рублей.

Основным продуктом компании остается процессор «Иртыш», созданный на базе архитектуры LoongArch 664, разработанной китайской Loongson Technology. При этом российский разработчик обладает лицензией, позволяющей самостоятельно развивать эту архитектуру. Несмотря на то что в конце 2022 года китайские власти признали разработки Loongson стратегическими и ограничили их экспорт, такие чипы впоследствии появились на российском рынке.

Согласно планам компании, во втором квартале 2026 года ожидается подача заявки на включение процессора в реестр российской продукции Минпромторга. Получение инженерных образцов намечено на второй квартал 2027 года, тогда же планируется запуск продаж на внутреннем рынке, а к середине 2028 года – выход на зарубежные рынки.

В линейке заявлены четыре серверных процессора, включая «Иртыш С664» для дата-центров. По заявлению разработчика, его можно сопоставить по уровню с четырьмя Intel Xeon Silver 4310, при этом он имеет 64 ядра, тактовую частоту до 2 ГГц и поддерживает до 2 ТБ оперативной памяти.

Компания не раскрывает место производства и технологические особенности, отмечая лишь, что выпуск организован в «дружественной стране», а в России планируется осуществлять корпусирование.

