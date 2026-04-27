Что нужно знать про обновление 2.8 для Zenless Zone Zero

HoYoverse провела презентацию версии 2.8 для Zenless Zone Zero. Обновление под названием «Новый закат над новым Эриду» выйдет 6 мая 2026 года.

По сюжету патча загадочная личность под кодовым именем Рамиэль привлекает внимание всех фракций на Объездной. Арбитр надзорной службы «Крампус» Промея вместе со Звёздным Билли, Фаэтоном и Циссией формирует временный отряд для расследования её личности и целей.

Новые агенты ZZZ 2.8

Промея — агент ранга S с атрибутом льда и специальностью «Аномалия». В бою она накапливает заряды Морозной пытки для выброса аномалии, а усиленная особая атака активирует состояние Оков искупления с автоматическим уклонением. В отряде с агентами специальности «Аномалия» или «Поддержка» повышает урон от выброса аномалии для всей команды.

Звёздный Билли — агент ранга S с атрибутом физического урона и специальностью «Разрушение». Обновлённая версия персонажа наносит массовый урон с помощью боевого мотоцикла и фирменного удара «Рыцарский пинок в полёте».

Новый контент

В патче появится атрибут ветра с механикой «Турбулентность» — ветровая аномалия на противниках меняет реакцию на другие атрибуты. Новое событие «Банбутопия» позволит исследовать остров развлечений и получить банбу Бурабашку. В магазине появится костюм для Мияби «Цветок под инеем», также добавят функцию «Путеводитель по полихромам».

Также в честь предстоящего выхода ZZZ в Steam стартует событие с коллективными наградами. После добавления игры в список желаемого разблокируются четыре цели по количеству участников: при 300 тыс. желаемых все игроки получат полихромы ×60. Промежуточные награды включают денни, энергомодули и журналы эксперта. Точная дата релиза в Steam будет объявлена позже.

В ходе стрима разработчики показали промокод на 300 полихромов: PROMEIA. Активировать его можно до 26 апреля в 19:00 мск.