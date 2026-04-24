Первый ремейк в истории Ubisoft: все подробности Black Flag Resynced

Чёрная и многолетняя полоса Ubisoft, возможно, приближается к концу. Компания анонсировала первый ремейк в истории компании, который, в отличие от двух попыток воссоздать «Принц Персии: Пески времени», всё же доберётся до выхода. Речь о Assassin's Creed: Black Flag Resynced, а «Чемпионат» делится всеми подробностями проекта.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: информация об игре

Название: Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Ubisoft Singapore.

Издатель: Ubisoft.

Дата выхода: 9 июля 2026 года.

Жанр: приключения, экшен.

Перевод: русские субтитры.

О чём будет Assassin's Creed Black Flag Resynced

Resynced — полный ремейк. Это не просто улучшение графики поверх старой игры. Как заявляет сама Ubisoft, «Чёрный флаг» воссоздавали с нуля с учётом всех отзывов об оригинале в попытке исправить немало его проблем, на которые в 2026 году уже будет сложно закрыть глаза.

Самым важным изменением станет исправление миссий с отслеживанием, преследованием и подслушиванием: их в «Чёрном флаге» оказалось невероятно много, при этом они были долгими, и их можно было быстро провалить, из-за чего приходилось начинать всё заново. В ремейке про это можно забыть: в случае провала скрытного преследования задания адаптируются, и их можно будет закончить иным способом.

Сюжет глобально останется прежним, но его дополнят новыми историями — как с уже известными персонажами, среди которых Чёрная борода, Энн Бонни и жена протагониста Кэролайн, так и с новыми, среди которых офицеры «Галки» Люси Болдуин, Священник и Дедмен Смит — они получат сюжеты-предыстории и после миссий по расположению к себе откроют новые бонусы для судна игрока.

Технически ремейк «Чёрного флага» делает огромный скачок вперёд: игра создаётся на новой версии движка Anvil и задействует массу нововведений из Assassin's Creed Shadows — глобальное освещение через трассировку лучей, динамическую погоду, систему ветров и тому подобное. Нововведением для серии станет система динамических волн. Всё это, особенно в море, обещает подарить абсолютно новые впечатления от управления пиратским судном.

Новыми членами экипажа «Галки» смогут стать и животные: Эдвард получит возможность рекрутировать кошек и обезьян на своё судно.

Саундтрек также расширят, а часть новых композиций напишет музыкант Woodkid — поклонники Assassin's Creed, безусловно, знают его творчество, поскольку немало его работ использовалось в кинематографических трейлерах старых частей, среди которых «Откровения» (интро) и «Единство».

Геймплей Assassin's Creed Black Flag Resynced

Игровой процесс в ремейке также сильно поменяется: разработчики для Resynced придумали полностью новую боевую систему, которая сочетает кинематографичность сражений из оригинала с осмысленностью драк из новых частей серии («Истоки», «Одиссея», «Вальгалла», «Мираж», «Тени»). Судя по первым кадрам, получился отличный гибрид, который порадует поклонников отсутствием RPG-особенностей современных частей, но при этом сражения не будут слишком лёгкими, какими они были раньше.

В боях останутся комбинации и добивания, а идеальное парирование позволит произвести смертельную контратаку. Также теперь позволят использовать элементы окружения. Двойные пистолеты, дротики и остальные аспекты оригинала никуда не делись.

Паркур останется верен оригиналу: всё аспекты первоисточника на месте и даже расширены через новые механики. Есть прыжок по кнопке, отпрыгивание спиной или в стороны. Если вы играли в Assassin's Creed Shadows со всеми патчами, то все фишки перейдут и в «Чёрный флаг».

Самый большой апгрейд, впрочем, получил стелс. Разработчики полностью переизобрели принципы скрытного прохождения, позволив Эдварду передвигаться вприсядку (прямо как на первом показе оригинала в 2013 году, но к релизу эту возможность вырезали), да и сами локации пересобраны с учётом новых стелс-возможностей героя.

Когда выйдет Assassin's Creed Black Flag Resynced

Релиз ремейка состоится уже 9 июля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Цена будет ниже обычной: лишь $ 60, а не стандартные $ 70.

В продаже также будет цифровое расширенное издание с дополнительными косметическими предметами, вроде чёрно-золотого костюма для Эдварда.