Подписка на WoW подорожает

* Война на Ближнем Востоке сказалась на Steam. Какой-то геймер опубликовал сообщение от службы поддержки магазина, где та призналась, что конфликт между США, Израилем и Ираном затронул серверы, которые Steam использует для облачных сохранений. Правда, проблема эта проявляется у игроков с Ближнего Востока, а все прочие регионы вроде бы пока с ней не сталкиваются. Но кто знает, что будет дальше.

© WoW

* Видеоигровые компании постоянно жалуются на рост расходов на разработку игр и изучают возможности, как бы компенсировать этот рост за счет игроков. Вот и Blizzard, судя по всему, изучала-изучала стоимость подписки на World of Warcraft, да и пришла к выводу, что в некоторых странах она (подписка) слишком дешевая. Поэтому теперь последовало объявление о подорожании, которое вступит в силу, начиная с 22 июня 2026 года. Причем коснется оно самых близких россиянам мест.

В Казахстане стоимость месячной подписки подскочит с 4 899 до 6 499 тенге, а в Грузии – с 33.99 до 39.99 лари. То есть в пересчеты на доллары в Грузии месяц WoW будет стоить практически как в США, а в Казахстане на доллар дешевле. Но хуже всех придется турецким игрокам – их подписку перевели в евро, и в результате она станет в два раза дороже. А если взять за исходную цену ту, что была в начале 20-х годов, то подорожание составит в пять (!) раз.