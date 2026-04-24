Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2026

До майских праздников осталось продержаться совсем немного — геймеры уже активно сортируют бэклог на предмет релизов, которые можно будет наверстать. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store началась раздача DOOMBLADE: двухмерной метроидвании о маленьком демоне, который отправляется мстить тем, кто пленил его, с помощью проклятого живого меча. По традициям жанра, постепенно игрок будет открывать новые способности и пробуждать забытые навыки меча, а боевая система делает акцент на платформинг и акробатику. Игру можно бесплатно забрать до 30 апреля.

Поклонники Portal 2 выпустили в Steam масштабный мод под названием Community Edition, который, по сути, можно назвать неофициальным переизданием игры. Моддеры перенесли проект на более современную версию движка Source, добавили новые графические функции и сделали игру более дружелюбной к модам, чтобы фанатам было проще запускать неофициальные карты и создавать собственные.

Короткий камерный хоррор в декорациях одинокой машины на ночной дороге. Протагонист Stay With Me — водитель скорой помощи, в чьем реанимобиле посреди ночи появился непрошенный пассажир, который умоляет помочь ему. Игра проходится всего за 15-30 минут, но авторы, студенты геймдизайна из Швеции, обещают напряженную атмосферу и геймплей, завязанный на менеджмент ресурсов.

Casualties: Unknown можно описать как гибрид Terraria, Noita и Project Zomboid. Игроку предстоит примерить на себя роль подопытного, которого, против его воли, отправляют исследовать глубокие, смертельно опасные пещеры. Угрозы поджидают на каждом углу, а сберечь здоровье можно, лишь взаимодействуя с проработанной, детальной механикой повреждений, которая реалистично симулирует травмы и состояние организма игрока.