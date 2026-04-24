«Нет времени». Продюсер Mass Effect объяснил отсутствие новостей об игре

Ещё с момента анонса в 2020 году новая Mass Effect будоражит умы поклонников, однако об игре практически ничего неизвестно. Судя по всему, информационный вакуум продолжится ещё некоторое время. На это намекнул продюсер BioWare Майкл Гэмбл, ответивший на пожелание фаната увидеть нечто «сочное» по будущей игре.

По словам геймдиректора, сейчас студия просто «занята работой». В таких условиях нет времени для того, чтобы дразнить почитателей Mass Effect свежими подробностями.

Судя по реакции игроков, большинство относится к этому с пониманием: команду призывают не торопиться и вернуться с отличной игрой. А некоторые хотят, чтобы разработчики взглянули на The Expanse: Osiris Reborn и выпустили ещё более качественную новинку.

В последний раз фанатов Mass Effect порадовали концепт-артом новой части — это было во время празднования «Дня N7» в ноябре. А в начале 2026 года стало известно, что для игры ищут производственного директора. Он должен вывести разработку на новый уровень.