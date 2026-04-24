В Clair Obscur: Expedition 33 добавили новые прически

Sandfall Interactive дарит маленькие подарочки в честь первой годовщины ролевого экшена Clair Obscur: Expedition 33.

О скидке -20% в Steam мы уже оповещали, а теперь для игры выпустили свежий патч. Он добавляет новый контент: праздничные причёски для Гюстава (у торговца рядом с Утёсами Каменной Волны), Версо, Маэль, Люнэ, Сиэль и Моноко (у торговца рядом с Башкой).

Дополнительно патч правит небольшие ошибки, связанные с косметикой и открытием точки отдыха, а также коллизии в различных локациях. Ещё он внёс некоторые корректировки в текст достижений, но они вызвали проблемы, с которыми уже разбираются.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла на PC, PS5 и Xbox Series 24 апреля 2025 года.

Она стала триумфатором The Game Awards 2025 и BAFTA Games Awards 2026, а также самой «проходимой» игрой 2025 года и GOTY различных авторитетных изданий и топов. Её продажи превышают 5 млн копий.