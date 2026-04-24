В Steam идет бесплатная раздача двухмерного экшена Nocturnal

В Steam стартовала временная акция: игроки могут бесплатно добавить в библиотеку двухмерный экшен Nocturnal от студии Sunnyside Games. Раздача проходит с 23 по 26 апреля и доступна всем пользователям платформы.

Сюжет в духе тёмного фэнтези

Главный герой игры — солдат Неугасимого Пламени по имени Ардешир, который спустя годы возвращается на родину в Нахран. Однако его дом уже не тот: загадочный туман охватил остров, погрузив его в хаос.

Чтобы раскрыть тайну катастрофы и спасти Нахран, герою предстоит взять в руки пылающий меч и использовать магические способности в бою с опасностями, скрывающимися в тумане.

Короткое, но насыщенное приключение

Прохождение Nocturnal занимает около 3 часов. Русская локализация в игре отсутствует.

Разработчики уже работают над продолжением — его релиз ожидается в этом году.