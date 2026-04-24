Microsoft убрала бренд Microsoft Gaming и вернула Xbox

* В Crimson Desert появились уровни сложности: легкий и тяжелый в дополнение к стандартному. На легком уровне сложности главный герой получает меньше урона, враги становятся менее быстрыми, сильными и агрессивными, парировать и уклоняться проще, а боссы реже контратакуют после атак. На тяжелом уровне, как несложно догадаться, все в точности до наоборот. А еще еда не восстанавливает здоровье немедленно – только после окончания анимации. Также изменения коснулись боссов (они потеряли уязвимость во время самых своих мощных атак), были изменены многие навыки главгероя, улучшен контроль, но самое главное – в доме наконец-то появились ящики для хранения различного добра. Ибо добро – основа любой RPG.

© Microsoft

* Новый видеоигровой босс Microsoft Аша Шарма сделала очередное знаковое изменение в вверенном ей подразделении: убрала бренд Microsoft Gaming и вернула вместо него Xbox. То есть Xbox отныне снова Xbox. Что должно, по идее, означать, что Microsoft собирается дальше развивать свое консольное недоразумение, чтобы снова сделать его «доразумением». В рядах консольных геймеров, напомним, считается, что «микромягкие» проиграли консольную войну Sony, и внедрение бренда Microsoft Gaming было одним из признаний этого. Однако новая боссиха, похоже, отказывается признавать поражение и собирается возобновить «боевые действия»…