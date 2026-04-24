«Византийское» дополнение к Europa Universalis 5 увидит свет в мае

Paradox выпустит дополнение Europa Universalis 5: Fate of the Phoenix уже 6 мая. Оно посвящено Византийской империи и привнесет в игру новые геймплейные элементы, материалы, события и альтернативные пути для наследников Рима.

Fate of the Phoenix добавил в EU 5 бедствие «Судьба феникса»: вам предложат остановить и обратить вспять угасание Константинополя. Но вводные так себе: из территорий — только Греция и Фракия, на западе — не союзники, а предатели, а с востока давят османы и другие опасные противники. Чтобы спасти страну, придется проводить реформы и укреплять церковь. При желании можно вернуться к забытым римским традициям.

В Fate of the Phoenix игроков ждут новые иллюстрации, портреты, макеты городов и отрядов Восточного Средиземноморья, навеянные византийской историей.

EU 5 вышла в прошлом году и удостоилась 78 из 100 баллов от Riot Pixels.