Ubisoft официально представила ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced. Релиз проекта запланирован на 9 июля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает DTF.

Проект создавался с нуля на актуальной версии движка Anvil. В ходе презентации компания продемонстрировала геймплей, а также сравнение с оригинальной игрой. К озвучке главного героя вернулся Мэтт Райан, участвовавший в озвучке героя в четвертой части.

Разработчик полностью переработал визуальную составляющую и ряд ключевых игровых механик. Улучшения коснулись подводного исследования, системы паркура и боевой модели, которая получила более динамичный и «экшен-ориентированный» характер с новыми анимациями добиваний, а перемещение по миру стало бесшовным.

Дополнительное внимание было уделено стелсу: расширены возможности скрытного прохождения, а миссии с подслушиванием были переработаны и теперь их выполнение не прерывается при обнаружении персонажа. Обновлены и морские механики: управление кораблем стало более отзывчивым, а влияние погодных условий и волн — более выраженным.

Несмотря на технологические изменения, Ubisoft отказалась от превращения проекта в RPG, сосредоточившись на сохранении оригинальной структуры и нарратива. При этом сюжетная линия в современности была частично переосмыслена.

Связанные с офисом Abstergo сегменты, контент из дополнений и мультиплеерный режим в ремейк не вошли.

Игра будет уже доступна для предзаказа на поддерживаемых платформах по цене от $60.

Ранее сообщалось, что новую игру по вселенной «Гарри Поттера» анонсируют уже скоро.