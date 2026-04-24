GIGABYTE считает 18’’ экрана, новым тонким и мобильным стандартом

Новинку позиционируют как подходящую всем подряд. Ее считают подходящей, и для тех, кто только смотрит клипы в интернете, и для хардкорных геймеров, и для вечно спешащих студентов и даже для монтажёров видео, которым вечно мало места на экране.

Главная фишка модели — большой экран в относительно тонком корпусе. Всего 20 миллиметров толщины. По меркам мира геймеров это действительно почти изящно, но назвать ноутбук «перышком» язык не повернётся.

Что под капотом

За движение отвечает процессор Intel Core 7 (серии 240H) и видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Причём последняя — опционально, так что чуда для бюджета не случится. Заявлена поддержка TGP на уровне 115 Вт, что должно обеспечить стабильную картинку даже после нескольких часов в игрушках.

Как оно не греется

За охлаждение отвечает система WINDFORCE INFINITY EX. Громкое название скрывает два вентилятора и технологию 3D VortX, которая гоняет воздух в трёх измерениях. Когда ноутбуку совсем нечем заняться, он уходит в тихий режим 0 дБ — можно делать вид, что его нет. Для клавиш WASD придумали зону Icy Touch, чтобы пальцы не обжигались во время долгих рейдов.

Полезный болванчик GiMATE

Отдельно компания расхваливает ИИ-помощника GiMATE. Он умеет слушать голосовые команды, переключать режимы производительности, питание и даже управлять подсветкой. А ещё с его помощью можно щёлкать MUX Switch, не лезя в дебри настроек. По сути, это софтина, которая делает рутину за вас, чтобы вы могли спокойно фейспалмить от очередного лута.

Картинка и звук

Экран у A18 PRO на 18 дюймов с разрешением 2.5K и частотой 165 Гц. Время отклика — 3 мс. Глаза порадуются плавности, а продвинутые пользователи оценят цветовой охват до 100% DCI-P3. За звук отвечает Dolby Atmos. Производители обещают эффект погружения, но оставим это на совести маркетологов.

Про удобство переноски

Несмотря на гигантский дисплей, ноутбук толщиной 20 мм всё равно пытается казаться мобильным. Клавиатура получила изогнутую форму Golden Curvature (звучит как название элитного кофе), увеличенные клавиши и ход 1,7 мм. Плюс крышка открывается на 180 градусов. Удобно, если вы собрались вшестером смотреть презентацию на коленке или показывать макет заказчику в тесной кофейне.