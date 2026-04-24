Вентилятор и 8500 мА·ч: Redmi представил флагманский смартфон K90 Max

Redmi представила флагманский смартфон K90 Max. Топовый процессор, встроенный вентилятор, ёмкий аккумулятор — полный набор.

Аппарат работает на MediaTek Dimensity 9500. Объём оперативной памяти — до 16 ГБ, встроенной — до 1 ТБ. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 6000 мм² и небольшой вентилятор. При этом смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Экран — 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 165 Гц, пиковая яркость до 3500 нит. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Камеры: основная на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная на 8 мегапикселей.

Аккумулятор — 8500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт (проводная) и обратная зарядка 22,5 Вт — можно заряжать другие устройства.

Redmi K90 Max продаётся в Китае по цене от 3199 юаней (примерно 470 долларов) за версию 12/256 ГБ. О глобальном запуске пока не объявлено.