«Узбекский» хит Windrose связали с выходцами из российской игровой индустрии

Игра Windrose, которую часто называют «узбекским выживачем», на деле может иметь российские корни. Об этом свидетельствуют открытые данные о разработчиках проекта и его представителях, заявил директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов.

Он отметил, что Windrose стал одной из заметных премьер года. Игра быстро преодолела отметку в 1 млн проданных копий. Она напоминает Sea of Thieves — игроки исследуют морской мир и развивают собственную базу, однако реализация получила более высокие оценки аудитории.

Среди тех, кто публично связан с проектом, — Филип Молодковец, ранее работавший в петербургской студии «Леста», известной разработкой «Мира Танков» и «Мира Кораблей». Он выступает одним из ключевых лиц Windrose.

«Филип очень талантливый продюсер, который даже для настольных игр, вроде Star Wars Legion ухитрялся находить в России свою нишу и прокачивал игровые события до уровня, которого они не достигали в США и Европе», — отметил Синодов СМИ2.

Также упоминается Даниил Волков. Человек с таким же именем был связан с «Лестой» и участвовал в проектах, связанных с разработкой и дистрибуцией игр. Его имя фигурировало среди представителей, привозивших демоверсию Windrose на выставку Gamescom в Кельне.

При этом возможная роль экс-владельца «Лесты» Малика Хатажаева (признан в РФ экстремистом) в проекте остается неясной. Публичных подтверждений его участия нет.

Таким образом, несмотря на позиционирование Windrose как зарубежного проекта, в его создании могли сыграть значительную роль выходцы из одной из крупнейших российских игровых студий, заключил Синодов.

Как ранее сообщал «ГлагоL», Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских объединение, в которое входят Хатажаев и основатель Wargaming.net Виктор Кислый. Активы компании обратили в доход государства.