Кодзима посетил офисы Valve и Microsoft

* Один скромный японский гений наведался в США и заглянул на огонек в город Сиэтл, в гости к одному скромному американскому миллиардеру, чья компания владеет онлайновым магазином компьютерных игр… хотели бы сказать «скромным», но это было бы неправдой… Ну да бог с ним, с магазином, тем более что суть не в нем, а в том, что народ немедленно сделал вывод, что данный визит означает скорый неминуемый анонс Half-Life 3 – что-то такое они рассмотрели на опубликованных Гением фото.

* Очень независимый хит 2022 года Vampire Survivors принес своему создателю Луке Галанте (несмотря на итальянское имя он живет в Великобритании) более 40 миллионов фунтов. Девелопер не стал чахнуть над златом аки царь Кощей, а сначала открыл названную в честь себя любимого студию poncle (именно такой у него сетевой ник), а теперь эта самая студия расширила свою деятельность, основав филиалы в Италии и Японии. Заодно сообщив, что работает сразу над 15 (!) проектами. Кто-то увольняет и закрывается, а кто-то набирает и открывается…

* 11 bit опубликовала финансовый отчет за 2025 год, который сообщил, что компания за этот самый год разработала 141 миллион польских злотых (2.9 миллиарда рублей – рекорд для поляков). Заодно были раскрыты продажи двух последних игр студии: Frostpunk 2 продалась тиражом в 880 тысяч копий, а выживание The Alters – 550 тысяч копий. Также 11 bit анонсировала работу над двумя абсолютно новыми франшизами и игрой по вселенной Frostpunk. Ну и еще будет выпущен то ли ремастер, то ли ремейк This War of Mine. Кроме того, продолжается разработка игры Frostpunk 1886.