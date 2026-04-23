Создатель "Таркова" Никита Буянов рассказал о своей новой игре Fragmentary Order

Никита Буянов раскрыл ключевые параметры разработки научно-фантастического шутера Fragmentary Order, создаваемого студией Rant Gaming. В интервью GamesBeat он обозначил амбиции команды, структуру проекта и позиционирование продукта.

По словам Буянова, над игрой работает коллектив из 130 специалистов, при этом около 98% команды сформировано с нуля. Для сравнения, штат Battlestate Games Буянова, известной по Escape from Tarkov, насчитывает порядка 400 сотрудников. Из прежнего состава привлечены лишь отдельные консультанты.

Проект разрабатывается в течение нескольких лет и позиционируется как «боевой симулятор» с элементами extraction-жанра. В игре предусмотрены транспортные средства, а размеры отдельных карт, по оценке разработчиков, в 4–5 раз превышают локации в Escape from Tarkov.

Технологической основой выступает Unreal Engine 5, что, по словам Буянова, позволит существенно повысить уровень графики по сравнению с предыдущими проектами студии, создававшимися на Unity.

Ключевым приоритетом является повышение динамики игрового процесса: команда ставит задачу сделать Fragmentary Order в 2–3 раза быстрее Escape from Tarkov. При этом разработчик отмечает высокую чувствительность аудитории к качеству и балансу подобных решений.

Буянов также подтвердил, что в отличие от более казуальных представителей жанра, включая ARC Raiders, новая игра нацелена на создание сложного опыта с высокой степенью вовлеченности.

Разработчик подчеркнул, что параллельно продолжится поддержка Escape from Tarkov, несмотря на его личный интерес к новому направлению.

Среди особенностей игрового дизайна также был назван вариативный уровень гравитации, однако механики невесомости не планируются из-за высокой сложности реализации.

В ближайшее время команда намерена провести закрытое альфа-тестирование, сроки полноценного релиза пока не раскрываются.

Раннее сообщалось, что российский рынок консолей показал рост после спада в 2025 году.