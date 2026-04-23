Ремейк Tomb Raider задержится

* Анонсированный в прошлом году ремейк самой первой игры про легендарную археологиню, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, должен, по идее, выйти в году нынешнем. Однако в свежем выпуске подкаста Tomb, Teas, and Trauma один из его ведущих Тайгер Триллс заявил, что его источник в рядах разработчиков сообщил ему, что игра задержится и выйдет в 2027-м. Он даже назвал точный день релиза – 12 февраля.

* Owlcat объявила, что бета ее грядущего ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn уже доступна для игры. Она включает в себя вторую миссию в игре и содержит спойлеры. Однако поскольку миссия приходится на самое начало сюжета, то это не страшно. Игроки получат пару часов геймплея, четыре варианта главного героя (редактора создания персонажа пока нет), брата-близнеца Джея, восемь видов оружия, девять способностей, будущего компаньона Зафара, кучу врагов и один важный выбор. Однако еще прежде игрокам придется сделать еще более важный выбор: приобрести Набор Миллера за 80 евро или коллекционку за 289 евро, чтобы поучаствовать в бете. Или не приобрести.

* Питер Молинье не считает, что ИИ пока полностью созрел для того, чтобы доверить ему разработку серьезных элементов видеоигр. И вообще с ним надо обращаться осторожно, чтобы не наломать дров. Но в целом он придает основанным на ИИ технологиям большое значение и сравнивает их в этом смысле с промышленной революцией в Англии в 18 веке. И сэр Питер в очередной раз подтвердил, что доделываемый им и его командой сейчас симулятор бога Masters of Albion будет его последней игрой.

* После того, как американский суд признал тарифы незаконными и обязал правительство США вернуть заработанные на них деньги компаниям, в очередь за баблом выстроились все подряд. В том числе и Nintendo, чью консоль тарифами поначалу тоже обложили. Разумеется, японская команда не сильно из-за этого пострадала, потому что просто подняла цены на девайс. Однако теперь игроки озаботились тем, что Nintendo-то свои деньги назад получит, а вот им переплата может не достаться. И на всякий случай подали на компанию в суд, чтобы та не сильно-то радовалась халявным финансам и вернула их тому, кому они принадлежат, - народу.