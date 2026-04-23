Эмулятор PlayStation 2 NetherSX2 получил мод с драйверами Turnip для Snapdragon

Энтузиасты представили обновленную версию эмулятора NetherSX2 с индексом Turnip, ориентированную на портативные игровые устройства. Ключевым отличием релиза стала интеграция драйверов Turnip, которые повышают производительность и стабильность запуска игр на чипах Qualcomm Snapdragon, сообщает Android Authority.

По словам разработчиков, оптимизация охватывает широкий спектр платформ: от решений уровня Snapdragon 865, используемых в портативных консолях Retroid Pocket Flip 2 и Retroid Pocket 5, до более современных процессоров, включая Snapdragon 8 Gen 5 и его старшие модификации.

Новая версия может устанавливаться параллельно с базовым NetherSX2, что позволяет пользователям гибко выбирать оптимальную конфигурацию. В случаях, когда дополнительные драйверы не дают прироста производительности, можно использовать стандартную сборку.

Проект распространяется бесплатно, а рекомендации по установке и настройке опубликованы на платформе GitHub.

NetherSX2 — это эмулятор PlayStation 2 для Android, позволяющий играть в классические игры PS2 на смартфонах и планшетах.

Ранее ПК-игру Control выпустили для iPad и iPhone.