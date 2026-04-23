Опасные моды для Minecraft  из TikTok грозят кражей данных игроков

Поклонникам Minecraft стоит быть особенно внимательными: под видом популярных модов и читов для игры распространяется опасное вредоносное ПО для Windows.

По данным специалистов компании F6, злоумышленники используют новый инфостилер под названием WeedHack, маскируя его под «полезные» игровые дополнения — моды, читы и инструменты для быстрого получения ресурсов.

Распространение происходит через короткие ролики в TikTok. Пользователям показывают привлекательное видео с «функционалом мода», а ссылку на скачивание размещают в описании.

На первый взгляд файл выглядит безобидно и даже может работать как мод для Minecraft. Но параллельно он запускает скрытые процессы, незаметно для пользователя.

По данным F6, вредоносная программа способна:

красть данные из более чем 40 браузеров

похищать токены Minecraft и Discord

получать доступ к криптокошелькам

извлекать данные из папки Telegram (tdata)

загружать дополнительные модули с серверов управления

В более продвинутой версии WeedHack может превращаться в полноценный троян с удалённым доступом к устройству.

Эксперты отмечают, что WeedHack распространяется по модели Malware-as-a-Service — то есть как готовый инструмент для киберпреступников.

Было выявлено 20 связанных доменов, часть из которых использовалась как управляющие серверы и панели управления. 14 доменов в зоне .RU уже заблокированы после вмешательства CERT F6.

Главная проблема схемы в том, что пользователь долго не замечает заражение. Вредонос может работать параллельно с «модом», создавая иллюзию легального ПО, пока собирает данные в фоновом режиме.

Эксперты рекомендуют скачивать моды только из проверенных источников и избегать подозрительных ссылок из соцсетей, особенно TikTok.

Даже популярная игра может стать каналом для кибератак — если доверять случайным файлам из интернета.