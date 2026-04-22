Австралия преследует Steam

* Австралия грозится штрафовать Valve на 825 тысяч австралийских долларов (44.451 миллиона рублей) в день за то, что компания не ответила на требование комиссара по безопасности в интернете раскрыть информацию о сексуальных приставалах и политических радикалах. В Австралии считают, что вышеперечисленные негодяи используют Steam для своих нехороших дел. Если Valve от этого станет легче, то можно заметить, что австралийцы наехали не только на нее, но и на Roblox, Minecraft и Fortnite, и все по той же причине. Что же касается оснований для наезда, то ими являются некие публикации в прессе…

* Главный по играм в подразделении Google Cloud и бывший босс почившего в бозе сервиса Stadia Джек Бьюзер считает, что только ИИ спасет видеоигровую индустрию. Мол, несмотря на рост (весьма незначительный) доходов от продаж видеоигр, прибыль видеоигровых компаний падает в среднем на 7% в год, начиная с 2021 года. Неудивительно, что компании постоянно увольняют сотрудников, пытаясь оптимизировать расходы, так как разработка видеоигр подорожала на 90% за последние девять лет. И тут на помощь может прийти ИИ, который сильно сокращает сроки и расходы на разработку игр.