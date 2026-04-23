Фестиваль "Киберсуббота" объявил семейную программу

25 апреля в Московском кластере видеоигр и анимации пройдет фестиваль "Киберсуббота". Программа в том числе рассчитана на родителей с детьми и объединяет игровые активности, образовательные лекции и практические занятия.

Центральным событием "семейной зоны" станет "КиберГТО" - серия цифровых испытаний по аналогии с традиционными нормативами. Участникам предложат задания на скорость реакции, внимательность, координацию и логику. Результаты будут фиксироваться, всем выдадут именные сертификаты, а лучшие в своих возрастных категориях получат призы.

Там же запланирована лекция об IT-профессиях, где расскажут о возможностях трудоустройства в игровой индустрии. На главной сцене пройдет отдельная сессия, посвященная разработке игр с использованием технологий искусственного интеллекта.

В течение дня будут доступны ретроконсоли Dendy, Sega и PlayStation первого поколения. Посетители смогут познакомиться с классическими играми 1990-х - от платформеров до ранних гоночных проектов.

В рамках мероприятия запланирован мастер-класс по Minecraft. Участникам покажут базовые и продвинутые игровые механики, приемы оптимального использования ресурсов и принципы создания сложных объектов.

Также в программе - выступления киберспортсменов и разработчиков, тестирование новых проектов от резидентов кластера и VR-активности. Завершит фестиваль церемония награждения победителей Чемпионата Москвы по компьютерному спорту и музыкальная часть.

Организатором выступает Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного департамента культуры.

Фестиваль вписывается в растущий календарь индустриальных событий: ранее были объявлены даты и программа "Игропрома-2026", а также расширение Comic Con и "ИгроМира", которые в следующем году увеличат продолжительность до четырех дней.