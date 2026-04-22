Warhorse Studios направит часть прибыли с продаж Kingdom Come на реставрацию замка

Warhorse Studios запустила благотворительную инициативу, направленную на поддержку реставрации исторического объекта, связанного с игрой Kingdom Come: Deliverance. Об этом разработчики рассказали на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В настоящее время замок Пиркштейн XIV века, расположенный в Ратае-над-Сазавоу, нуждается в масштабной реставрации, включая восстановление колокольни и прилегающей инфраструктуры. Объект хорошо знаком фанатам первой части Kingdom Come: Deliverance — в игре он выступает одной из ключевых локаций.

В рамках кампании разработчик направит $1 с каждой проданной базовой копии игры в период текущей распродажи на финансирование восстановительных работ. Параллельно предусмотрена возможность прямых пожертвований: доноры, перечислившие от €100 или $100, будут увековечены: их имена планируется разместить на памятных табличках внутри обновленной звонницы.

Акция продлится до завершения тематического фестиваля средневековых игр в Steam (27 апреля). На период кампании на Kingdom Come: Deliverance действует скидка до 80%.

