Microsoft снизила цену Game Pass и изменила стратегию по Call of Duty

Microsoft пересмотрела ценовую политику подписочного сервиса Xbox Game Pass, который теперь будет дешевле. Об этом говорится на сайте Xbox.

Стоимость тарифа Ultimate будет снижена с $30 до $23 в месяц, а версия PC Game Pass будет стоить $14 вместо $16,5 в месяц.

Кроме того, компания объявила об отказе от практики добавления новых частей Call of Duty в подписку в день релиза. Теперь проекты франшизы будут появляться в каталоге с отложенным периодом, ориентировочно через год после выхода, в сезон праздничных продаж.

В Xbox уточнили, что уже доступные в библиотеке игры серии сохранятся, наряду с другими тайтлами сервиса. Таким образом, следующая часть, по слухам, готовящаяся к выходу, не будет представлена в Game Pass одновременно с выходом.

По данным The Verge, осенью 2025 года подписка подорожала, в том числе из-за стратегии включения новых релизов Call of Duty в каталог на старте. Текущий пересмотр может свидетельствовать о поиске более сбалансированной модели между стоимостью сервиса и затратами на контент.