Флагман Xiaomi получит грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Появились новые подробности о грядущем флагмане Xiaomi 18 Pro Max. Для начала, как пишут СМИ, нас ждут три устройства: базовая версия, Pro и Pro Max.

Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station. Так, Xiaomi 18 Pro Max получит плоский экран диагональю около 6,9 дюйма. Смартфон будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также сообщается об улучшенной системе динамиков и более качественной вибрации.

Основной сенсор — на 200 мегапикселей — будет лучше справляться со съемкой при слабом освещении. Перископический зум-объектив также может получить 200 мегапикселей, а широкоугольная камера — 50 мегапикселей.

Смартфон может получить аккумулятор на 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной — до 50 Вт. Кроме того, устройство, вероятно, сохранит дополнительный экран сзади.