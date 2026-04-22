Лучшие игры 2026 года: самые ожидаемые новинки

2026 год богат на ожидаемые масштабные релизы игр на ПК, включая долгожданную Grand Theft Auto (GTA) VI. В начале года вышла очередная часть Resident Evil, которая получила хорошие отзывы критиков и геймеров, а впереди — ремейки Gothic 1 и Assassin's Creed 4: Black Flag. «Лента.ру» публикует подборку 25 лучших ПК-игр 2026 года, уже вышедших и тех, что скоро станут доступны.

Лучшие игры 2026 года для ПК с точной датой выхода

Nioh 3

Разработчик: Team Ninja Издатель: Koei Tecmo Жанр: action RPG Дата выхода: 6 февраля Режим прохождения: одиночный или многопользовательский Платформы: ПК и PlayStation 5

За основу игры взято реальное противостояние внуков основателя династии сёгунов Токугавы Иэясу: Токугавы Иэмицу (по игре — Такэтиё) и его младшего брата Токугавы Таданаги (по игре — Кунимацу).

Главный герой — Токугава Такэтиё, юный воин, которому предстоит в охваченной войной Стране восходящего солнца стать сёгуном, это титул военачальника, который обладал реальной властью в Японии в XII-XIX веках.

Однако Кунимацу уверен, что эта роль должна достаться ему, поэтому он заключает договор со злыми духами и насылает на замок ёкаев — смертоносных чудовищ из японской мифологии, которые расправляются со всеми живыми существами. По его плану, они должны уничтожить Такэтиё, но тот выживает.

При поддержке добрых духов он отправляется в опасное путешествие — причем не только в пространстве, но и во времени.

Reanimal

Разработчик: Tarsier Studios Издатель: THQ Nordic Жанр: survival horror Дата выхода: 13 февраля Режим прохождения: одиночный или многопользовательский Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Мрачная игра с запутанным сюжетом, главные герои — пятеро детей, двое из них — персонажи, которыми могут управлять игроки.

Действие происходит в сюрреалистическом мире, где люди и животные превратились в монстров. Пережили катастрофу только дети: четыре мальчика и девочка. У них нет имен, они прячут свои лица и постоянно куда-то бегут.

В конце игры оказывается, что они не просто выжившие: четверо мальчиков принесли девочку в жертву монстру, который в итоге вселился в ее тело. Именно это стало началом апокалипсиса или дети так пытались его предотвратить? Зачем они выпустили демона на свободу? Финал Reanimal открытый, однако создатели обещают три дополнения — возможно, они дадут ответы на множество вопросов, которые появляются после прохождения.

В Reanimal две концовки: первая доступна всем, вторая открывается только после открытия пяти секретных гробов в ходе прохождения

Resident Evil: Requiem

Разработчик: Consumer Games, Development Division 1 Издатель: Capcom Жанр: survival horror, шутер, экшен Дата выхода: 27 февраля Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S

Продолжение серии хорроров от Capcom, о разработке которой стало известно в 2024 году. События Resident Evil Requiem разворачиваются спустя почти три десятилетия после финала Resident Evil 2. Тогда Раккун-Сити уничтожили ядерным взрывом, чтобы избавиться от вируса, вырвавшегося на свободу и превращающего людей в зомби.

Главная героиня Resident Evil: Requiem — Грейс Эшкрофт, дочь известной по прошлым играм журналистки Алиссы Эшкрофт. Грейс отправляют на задание в Раккун-Сити, где в отеле «Ренвуд» вновь происходит что-то странное. К слову, именно там восемь лет назад окончилась жизнь Алиссы.

Туда же отправляют главного героя других частей серии — Леона С. Кеннеди, который расследует исчезновение полицейского. Их пути пересекаются.

С прохождением сюжета управление автоматически переключается, предлагая играть то за Грейс, то за Леона

Crimson Desert

Разработчик: Pearl Abyss Издатель: Pearl Abyss Жанр: action-adventure, action-RPG Дата выхода: 19 марта Режим прохождения: однопользовательский Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Масштабная экшен-RPG в открытом мире от создателей Black Desert. Действие Crimson Desert происходит на континенте Пайвел, главный герой — капитан отряда наемников «Серая Грива» Клифф.

В самом начале игры на отряд нападает клан «Черные Медведи»: наемников уничтожают, а раненого Клиффа бросают в реку. Герой выживает за счет своих магических способностей: он приходит в себя и понимает, что находится на одном из парящих островов мистического измерения Бездна.

Со временем Клифф возвращается на континент, чтобы найти возможных выживших, восстановить свой отряд и отомстить обидчикам. Однако Бездна не только дает ему силы, но и угрожает уничтожить весь Пайвел. Разумеется, предотвратить конец света может только главный герой.

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Разработчик: Ubisoft Издатель: Ubisoft Жанр: action-RPG Дата выхода: 16 апреля (по слухам) Режим прохождения: одиночный и многопользовательский Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Про обновленную версию пиратского приключения Assassin's Creed 4 известно не очень много. По словам разработчиков, официальное название новой игры — Assassin’s Creed: Black Flag «Resynced». Инсайдеры уточняют, что некоторые сюжетные линии оригинала полностью удалят.

Изменится и механика игры — например, морского боя и прокачки персонажа.

Официальной даты релиза пока нет

Pragmata

Разработчик: Capcom Издатель: Capcom Жанр: action-adventure Дата выхода: 17 апреля Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Оригинальный проект Capcom, который не имеет отношения к другим сериям студии. События развиваются в недалеком будущем, место действия — лунная исследовательская станция, которую захватил враждебно настроенный искусственный интеллект.

Главные герои — девочка-андроид Диана и космонавт Хью, которые стремятся выбраться с лунной базы и вернуться на Землю.

Геймеры могут управлять двумя главными героями

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Разработчик: Unfrozen Издатель: Hooded Horse, Ubisoft Жанр: пошаговая стратегия Дата выхода: 30 апреля (ранний доступ на ПК) Режим прохождения: одиночный, кооператив и мультиплеер Платформы: ПК, анонсов консольных версий пока нет

Возвращение культовой пошаговой стратегии должно было состояться раньше: изначально релиз планировали на лето 2025 года, но решили перенести на более поздний срок.

Геймеры вновь вернутся на знакомую по прошлым играм планету Энрот, но там их ждет сюрприз: впервые для прохождения откроется континент Джадам. До этого информации о нем почти не было, он лишь вскользь упоминался в ранних играх.

Heroes of Might and Magic: Olden Era позволяет исследовать фэнтезийный мир, возводить города и создавать армии для масштабных битв с волшебными существами

Forza Horizon 6

Разработчик: Playground Games, Turn 10 Studios Издатель: Xbox Game Studios Жанр: гоночная игра Дата выхода: 19 мая Режим прохождения: одиночный и мультиплеер Платформы: ПК и Xbox Series, позже — на PlayStation 5

В этот раз локацией стала Япония: по словам разработчиков, они прислушались к мнению фанатов, которые просили сделать игру в таком сеттинге. Геймеры смогут погонять среди современных мегаполисов, живописных сельских и горных регионов — площадки обещали сделать разнообразными.

В игре появится возможность дрифтовать, а также тюнинговать автомобили

Thick as Thieves

Разработчик: OtherSide Entertainment Издатель: Megabit Publishing Жанр: стелс-экшен Дата выхода: 20 мая Режим прохождения: многопользовательский Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X

События игры происходят в альтернативной реальности 1910-х годов, где существует магия.

Геймерам предстоит играть за группу воров, каждый из которых наделен уникальными способностями: они умеют взламывать замки, скрываться в тенях и деактивировать любые системы безопасности.

По словам создателей игры, все задания будут разными, а выполнить их без тактического планирования и импровизации не получится

007: First Light

Разработчик: IO Interactive Издатель: IO Interactive Жанр: action-adventure Дата выхода: 27 мая Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Стелс-экшен про Джеймса Бонда не связан ни с одним из фильмов бондианы. Геймеры узнают историю юного Бонда, который служит в ВМС и привлекает внимание MI6 своим поступком во время миссии в Исландии.

Игра расскажет, как именно главный герой стал частью секретной программы MI6 «00»

О сюжете известно немного, но некоторые подробности все же есть. Например, в игре появится персонаж с позывным 009 — возможно, именно ему отведена роль злодея.

Gothic 1 Remake

Разработчик: Alkimia Interactive Издатель: THQ Nordic Жанр: action-RPG Дата выхода: 5 июня Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

Ремейк игры Gothic 2001 года. По сюжету оригинала, во время войны с орками люди могли победить противника только с помощью особого оружия, сделанного из магической руды. Добывать ее в шахты отправляли осужденных, а чтобы каторжники не сбежали, над рудниками возвели магический барьер. Однако что-то пошло не так, и барьер получился гораздо больше, чем планировалось, — в итоге внутри купола оказались и стражники, и маги.

Каторжники расправились с надзирателями, но так как война продолжалась, король заключил с ними сделку. Они должны продолжать добывать руду, а взамен им будут передавать все, что они хотят. Отправляли туда и новых осужденных — одним из них оказался главный герой игры, безымянный человек, который совершил неизвестное преступление. Его главная цель — покинуть Долину Рудников.

Первые кадры проекта появились еще в 2019 году, однако тогда поклонники серии яростно критиковали создателей: по их мнению, игровой тизер совершенно не походил на оригинальную игру.

Последние несколько лет создатели занимались работой над ошибками: студия признала проблему и полностью изменила подход к созданию ремейка легендарной «Готики». Изначально релиз должен был состояться в начале года, однако разработчики взяли дополнительное время, чтобы довести проект до ума

Они обещают бережно воссоздать атмосферу оригинала, полностью перестроив игру с использованием последних современных разработок, в том числе движка Unreal Engine 5, предлагающего графику нового поколения.

Phantom Blade Zero

Разработчик: S-GAME Издатель: S-GAME Жанр: action-RPG Дата выхода: 9 сентября Режим прохождения: одиночный и многопользовательский Платформы: ПК, PlayStation 5

Экшен от третьего лица с динамическими боями, события которого разворачиваются в мире Phantom World — общем пространстве для всех игр студии.

Главный герой — ассасин Соул из синдиката киллеров под названием Орден. Его обвиняют в расправе надо лидером и летально ранят, однако Соул внезапно магическим образом восстанавливается.

Действие исцеления длится 66 дней — за это время он должен найти истинных преступников.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

Разработчик: Rockstar Studios Издатель: Rockstar Games Жанр: action-adventure с открытым миром Дата выхода: 19 ноября, дата релиза на ПК пока не анонсирована Режим прохождения: одиночная или мультиплеер Платформы: Playstation 5 и Xbox Series X|S, анонс на ПК будет позже

GTA 6 — самый ожидаемый релиз года, игра, устанавливающая стандарты для открытых миров. Новая часть вновь перенесет геймеров в Вайс-Сити — город в в вымышленном американском штате Леонида (игровой аналог Флориды).

Вайс-Сити знаком поклонникам по игре 2002 года Grand Theft Auto: Vice City, которая до сих пор пользуется популярностью

В этот раз действие будет разворачиваться не в 1980-х, а в наше время. Город сильно изменился за прошедшие десятилетия, как и его жители. Однако разработчики уточняют, что поиграть получится и в других локациях: карта мира в GTA VI в два-три раза превысит ту, что была в пятой части.

Игроки смогут переключаться между двумя персонажами: Лусией Каминос — первой героиней, за которую можно будет играть в GTA, и Джейсоном Дювалем — возлюбленным Лусии, который вместе с ней готовится к масштабному преступлению.

Лучшие игры 2026 года для ПК без точной даты выхода

Control Resonant

Разработчик: Remedy Entertainment Издатель: Remedy Entertainment Жанр: action-RPG Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный и многопользовательский Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X|S

Экспериментальный сиквел, который нельзя считать прямым продолжением прошлой части. В нем разработчики планируют кардинально поменять игровой процесс, сосредоточившись не на экшене и линейных локациях, а на открытом мире и прокачке героя.

По сюжету, действие происходит через семь лет после финала оригинала. Главный герой — Дилан Фейден, брат Джесси из первой части, который очнулся после комы. Федеральное бюро контроля освобождает Дилана из-под стражи, чтобы он справился с искажающим реальность в Нью-Йорке существом. Одновременно с этим герой ищет сестру.

Exodus: Become the Traveler

Разработчик: Archetype Entertainment Издатель: Wizards of the Coast Жанр: научно-фантастический экшен с элементами RPG Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный Платформы: PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Действие разворачивается в отдаленном будущем: человечество покинуло умирающую Землю и переселилось в новую галактику, на планету с названием Скопление Центавра.

Однако оказалось, что новое место далеко не безопасно из-за Небожителей — могущественных существ, решивших избавиться от людей. Чтобы спастись, люди направляют Странников искать в других галактиках Остатки — так называют технологии и оружие древних Небожителей, разбросанные по всей вселенной.

Главный герой — Странник Джун Аслан (пол персонажа можно выбрать).

Во время миссии один день героя равен десятилетиям на его планете

Fable

Разработчик: Playground Games Издатель: Xbox Game Studios Жанр: action-RPG Дата выхода: осень 2026 года, точной даты релиза пока нет Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, Xbox Series S/X

Перезапуск культовой RPG от Playground Games обещает уникальный британский юмор и сказочную атмосферу. В четвертой части франшизы геймеры вернутся в вымышленную страну Альбион.

Главной героине предстоит бросить вызов могущественной злодейке, которая угрожает всему миру, и сразиться с опасными чудовищами с помощью магии.

Амбициозная RPG Fable напоминает Sims сказочном мире. Игрок может создать семью, найти друзей или обрести врагов, освоить полезные навыки и даже основать собственное дело. Любой выбор влияет не только на судьбу персонажа, но и на весь Альбион и сюжет игры

Gears of War: E-Day

Разработчик: The Coalition, People Can Fly Издатель: Xbox Game Studios Жанр: шутер, action-adventure Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК и Xbox Series X/S

Gears of War: E-Day — приквел, который возвращает к истокам серии. Его события происходят за 14 лет до первой части и рассказывают о дне вторжения Саранчи. Фанаты наконец узнают, что именно произошло в День Разлома, когда Саранча начала выбираться из-под земли, и как проходили первые войны с монстрами.

Геймеры знакомятся с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго в молодости. Создатели обещают показать, как именно они стали теми закаленными в битвах солдатами, которые знакомы фанатам оригинальной трилогии Gears of War.

Lords of the Fallen 2

Разработчик: Hexworks Издатель: CI Games Жанр: action-RPG Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный и многопользовательский Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Прямое продолжение первой части, которая появилась в 2023 году и, в свою очередь, стала перезапуском Lords of the Fallen 2014 года.

Действия будут происходить через 100 лет после первой части. Как и раньше, игроки смогут с помощью специального фонаря путешествовать между двумя вселенными — миром живых и миром мертвых. Разработчики мало рассказывают о сюжете, но обещают, что мир игры станет еще более мрачным и суровым.

Onimusha: Way of the Sword

Разработчик: Capcom Издатель: Capcom Жанр: action-RPG Дата выхода: 2026 год, точная дата выхода неизвестна Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X

Новая часть самурайского хоррора от создателей Resident Evil. Первая игра франшизы Onimusha вышла в 2001 году и была во многом похожа на оригинальную трилогию главной серии студии — «Обитель зла». Главное отличие заключалось в сеттинге: персонаж обладал магией и с помощью специальной перчатки мог поглощать души уничтоженных демонов.

Onimusha: Way of the Sword расскажет о событиях, которые происходят в альтернативной Японии эпохи Эдо (1603-1868 годы). Главная локация игры — город Киото, который под влиянием демонических сил изменился до неузнаваемости.

Геймеры будут играть легендарного мечника Миямото Мусаси. Персонаж списан с реальной исторической фигуры: настоящий Мусаси прославился уникальной техникой боя двумя мечами

Главным врагом Миямото, кроме демонов, которых он должен ликвидировать с помощью Перчатки Они, станет Сасаки Ганрю — еще один мечник, который переметнулся на сторону темных сил. Как и у протагониста, у него есть магическая Перчатка Они.

Star Wars: Zero Company

Разработчик: Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games Издатель: Electronic Arts Жанр: пошаговая тактическая Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X

События игры в сеттинге «Звездных войн» происходят в разгар Войн клонов, в промежутке между событиями, которые рассказаны во втором и третьем эпизодах оригинальных фильмов.

Геймеры будут управлять Хуоксом — экс-офицером Республики, который теперь стал лидером отряда наемников Zero Company. Подробностей сюжета пока нет, однако ожидается, что героям предстоит остановить угрозу для целой галактики.

У каждого члена отряда есть уникальные навыки: победить противника в пошаговых сражениях можно только в том случае, если научиться грамотно их применять.

Titan Quest 2

Разработчик: Grimlore Games Издатель: THQ Nordic Жанр: action-RPG Дата выхода: конец 2026 года, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный и многопользовательский Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Сиквел компьютерной игры Titan Quest 2006 года. Сюжет переносит геймеров в сеттинг Древней Греции. В этот раз главным противником станет богиня возмездия Немезида из древнегреческих мифов.

По сюжету, она лишилась рассудка и обрекает людей на страдания, манипулируя их судьбами. Чтобы остановить ее и спасти мир, герою предстоит объединиться с богами Олимпа.

С 1 августа 2025 года игра находится в раннем доступе. После финального релиза в 2026 году локаций, боссов и противников станет больше, а также появится возможность создавать предметы

The Blood of Dawnwalker

Разработчик: Rebel Wolves Издатель: Bandai Namco Entertainment Жанр: action-RPG Дата выхода: 2026 год, точной даты выхода нет Режим прохождения: одиночный Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series

Игра в сеттинге темного фэнтези перенесет геймеров в Европу XIV века, а именно в вымышленное средневековое государство в Карпатии. По сюжету, в ослабленной бесконечными эпидемиями чумы и войнами стране активизируются вампиры: они выходят из тени, рассчитывая захватить власть над людьми.

Главный герой — юноша Коэн, который в результате неудачного обращения в вампира получил уникальные способности. У него есть 30 дней на то, чтобы спасти своих близких и победить противников — не только монстров, но и людей.

Решения героя влияют на финал игры. Коэн может полностью превратиться в вампира или сохранить свою человечность

Другие ожидаемые в 2026 году игры для ПК

Subnautica 2 — подводный симулятор выживания, в который можно играть сразу вчетвером. В раннем доступе появится на ПК и Xbox Series X|S в конце 2026 года. Game of Thrones: War for Westeros — масштабная стратегия в реальном времени по вселенной «Игры престолов». Геймеры должны играть за Белых Ходоков или за один из Великих Домов — Старков, Ланнистеров или Таргариенов. Выйдет на ПК в 2026 году, точной даты пока нет. Tomb Raider: Legacy of Atlantis — ремейк оригинальной первой части Tomb Raider на движке Unreal Engine 5 с новой боевой механикой. Выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S в 2026 году, точной даты релиза еще нет.