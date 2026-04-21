Как пройти квест «15 человек на сундук мертвеца» в Windrose: гайд

В Windrose есть ряд квестов, на которых многие игроки, по неопытности, сталкиваются с проблемами — не могут найти нужных персонажей, локации, предметы. «15 человек на сундук мертвеца» — как раз одно из таких заданий. Портал gamerant.com рассказал, где найти спрятанный сундук, и почему его нет там, где показывает карта.

При получении задания игра пометит точку на карте — логично ожидать, что там и будет сундук. Но, добравшись до указанного места, игроки ничего не находят, и застревают. На самом деле, сундук ровно в том месте, где показывает карта — просто он закопан под землей, и для того, чтобы выкопать его, нужна лопата.

Лопату скрафтить не трудно: нужны лишь 3 медных слитка и 10 дерева. Проблемы могут возникнуть с первым пунктом, потому что слитки создаются из руды, а руду надо добыть на месторождениях, находящихся в пещерах. Добыв 12 единиц руды, положите их в плавильню — и не забудьте 1 уголь, чтобы заправить ее.

Древесину можно добыть где угодно — просто возьмите в руки топор и срубите пару деревьев. А собрав лопату, возвращайтесь в место, где закопан сундук, и начинайте копать.