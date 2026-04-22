Названа российская цена игры Beast of Reincarnation от авторов серии Pokemon
В онлайн-магазине Steam стартовал прием предварительных заказов на игру Beast of Reincarnation.
В российском сегменте платформы Valve за грядущий научно-фантастический боевик просят 2800 руб. в стандартном издании.
Расширенное, куда войдут дополнительные косметические предметы и внутриигровая валюта, обойдется уже в 3250 руб.
Разработкой занимается студия Game Freak, наиболее известная по серии Pokemon.
Синопсис обозначен следующим образом:
"Это ролевая игра в стиле экшен с элементами боев в реальном времени и пошаговых сражений. Это инновационный формат экшен-RPG для одного человека и пса, оказавшихся среди прекрасного, но жестокого мира".
Релиз запланирован на 3 августа текущего года.