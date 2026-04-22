Прошел запуск собственного игрового бренда от создателей Hello Kitty

Японская компания Sanrio Co., известная как создатель бренда Hello Kitty и множества других популярных персонажей, объявила о запуске собственного игрового направления под названием Sanrio Games.

В рамках этой инициативы компания планирует выпустить около 10 видеоигр в течение ближайших трёх лет. По данным Bloomberg со ссылкой на представителей Sanrio, одна из первых разработок будет представлять собой многопользовательскую «партийную» игру с участием фирменных персонажей компании. Она выйдет на платформах Nintendo Switch, а также, вероятно, на следующем поколении консоли — Switch 2.

Генеральный директор Sanrio Томокуни Цудзи отметил, что выход в игровую индустрию — это стратегический шаг для расширения присутствия бренда, особенно на североамериканском рынке. По его словам, видеоигры позволяют по-новому раскрыть потенциал персонажей и укрепить долгосрочные позиции компании в сфере развлечений.

Sanrio планирует инвестировать в развитие направления около 10 млрд иен (примерно $62,9 млн), включая разработку и маркетинг. Компания рассчитывает выпустить не менее шести проектов, ориентированных как на фанатов существующих франшиз, так и на новую аудиторию.

Дополнительный контекст

Sanrio уже давно развивает свои бренды за пределами традиционного мерча: персонажи компании появляются в анимации, мобильных приложениях, коллаборациях с модными брендами и тематических мероприятиях. Запуск собственного игрового направления можно рассматривать как попытку усилить конкуренцию на рынке развлекательного контента и закрепить персонажей Sanrio в игровой индустрии, где особенно важна узнаваемость IP и фанатская база.

Игровой сегмент для подобных компаний обычно становится дополнительным источником дохода и инструментом для удержания аудитории, особенно в условиях растущей конкуренции среди развлекательных франшиз.