Cчета разработчиков PIONER заблокировали из-за налоговой задолженности

Счета юрлица ООО «ГФАГЕЙМС», разработчика российского MMO-шутера PIONER, были заблокированы в рамках мер по обеспечению взыскания налоговой задолженности, включая пени и штрафы. Ранее разработчики жаловались на невыплату зарплат, сообщает iXBT.Games.

Жалобы сотрудников на задержку заработной платы могут быть связаны с ограничением доступа к расчетным счетам. Через указанное юрлицо оформлялся персонал в России. Сейчас на ней висит долг в 13 млн руб. При этом иностранным специалистам зарплату выплачивали исправно.

Дополнительным негативным фактором могло стать лишение компании статуса IT-аккредитованной организации, который предоставлял налоговые льготы и социальные преференции для сотрудников.

Несмотря на возникшие сложности, GFAGAMES публично подтверждает продолжение работы над проектом PIONER. Студия уже представила дорожную карту развития, в рамках которой в 2026 году запланированы новые игровые события, доработка пользовательского интерфейса, развитие системы рейдов и улучшение сетевой инфраструктуры.

PIONER — компьютерная игра в жанре экшен-RGP с элементами PVPVE-шутера от первого лица с открытым миром, действие которой происходит на постапокалиптическом острове времен СССР с повышенным радиационным фоном.

