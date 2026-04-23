MSI представила два 4K QD-OLED монитора для геймеров

В игровом сегменте появились два монитора от MSI с передовой QD-OLED-технологией: MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24. Эти 31,5-дюймовые модели с разрешением 4K базируются на панелях четвёртого поколения, использующих Penta Tandem для повышения яркости на 30% и покрытие DarkArmor, улучшающее глубину чёрного на 40% и устойчивость к царапинам. Также они оснащены функцией Uniform Luminance для точной настройки HDR и стабильного изображения. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© MSI

Флагман MPG 322UR QD-OLED X24 предназначен для энтузиастов и включает датчик AI Care Sensor, определяющий присутствие пользователя для защиты OLED-панели, интерфейсы DisplayPort 2.1a и USB-C с питанием до 98 Вт, а также ПО Gaming Intelligence для настройки. Более доступная модель MAG 321UP QD-OLED X24 ориентирована на широкий круг геймеров и оснащена системой защиты MSI OLED Care 2.0 для снижения риска выгорания, а также портом USB-C с мощностью до 15 Вт.

Обе новинки уже доступны в продаже, нацеленные на пользователей, ценящих максимальное качество изображения и преимущества QD-OLED в 4K-разрешении. Это демонстрирует стремление MSI предложить решения для разных уровней гейминга, сохраняя ключевые технологические инновации.