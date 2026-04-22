Российским геймерам предрекли проблемы из-за Роскомнадзора

Пользователи видеоигр в России могут столкнуться с новыми трудностями из-за ограничений в сети. Об этом сообщил руководитель направления медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН.

По его словам, ограничения и блокировки Роскомнадзора затрагивают не только зарубежные сервисы, но и часть российских платформ. В результате у игроков возникают проблемы с запуском игр и оплатой покупок. Ситуация уже отразилась на пользователях ретрофутуристического шутера Atomic Heart. Некоторые столкнулись с трудностями при запуске. В сервисе VK Play допустили, что это может быть связано с ограничением соединения со стороны провайдеров.

Пименов отметил, что подобные проблемы могут затрагивать все проекты, которые работают через зарубежные лаунчеры. Он подчеркнул, что ограничения влияют шире и затрагивают разные сферы, включая онлайн-платежи.

«Ничего удивительного в том, что все игры, которые работают через зарубежные лаунчеры, столкнулись с проблемами. Из-за блокировок очень многое становится недоступным, даже российские сервисы. (...) До тех пор пока будут идти активные блокировки, это будет продолжаться во всех сегментах. Речь не только про игры, но и все, что касается банковской системы, малого бизнеса, система онлайн-платежей на любых сервисах», — сказал он.

По словам эксперта, сложности с покупкой игр наблюдаются уже давно. Особенно это касается консолей и платформы Steam, где пользователи часто используют сторонние способы оплаты. При этом остается неясным, насколько устойчиво такие схемы будут работать дальше.

Ранее стало известно, что российских операторов связи оштрафовали на несколько миллионов рублей за нарушения по интернет-трафику.