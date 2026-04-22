Сценарист Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»

* В начале апреля прошла информация, что Amazon потребовал от сценариста телесериала по Mass Effect Дэниэла Кейси состряпать такую историю, чтобы она была понятна и доходчива для тех, кто никогда не играл в первоисточник и вообще не является геймерами. Поклонники МЕ, разумеется, высказали свое однозначно негативное отношение к такому требованию. Однако теперь сам Кейси выразил удивление по поводу той новости – дескать, он понятия не имеет, откуда источник сведений взял эту идею, что сценарий будет писаться для «негеймеров». Оно, конечно, здорово, если так. Только удивляет, что сценарист накатал опровержение более чем две недели спустя после шумихи, что та новость наделала…

* В Apple грядет смена власти – компания объявила, что начиная с 1 сентября сего года генеральным директором станет 50-летний (в сентябре ему уже будет 51) старший вице-президент Джон Тернус, который сменит на этом посту 65-летнего Тима Кука. Судя по всему, передача полномочий состоится на добровольной основе – деятельность Кука в Apple признается крайне успешной, поскольку при нем компания за 15 лет подорожала более чем в десять раз, и ее нынешняя капитализация превышает $4 триллиона (третье место в мире после NVIDIA и Google). Просто он вроде как устал и уходит, а приходит более молодой и рьяный.