Предложение Минтранса США звать геймеров авиадиспетчерами раскритиковали

Предложение Минтранса США звать геймеров работать авиадиспетчерами раскритиковали
Инициатива Министерства транспорта США по привлечению геймеров к работе авиадиспетчерами вызвала критику в социальных сетях. Глава ведомства Шон Даффи заявил, что программа Федерального управления гражданской авиации FAA демонстрирует высокий интерес со стороны кандидатов. Об этом сообщает издание Newsweek.
Выступая на форуме Semafor World Economy Summit, Даффи сравнил навыки игроков с работой диспетчеров, отметив, что геймеры привыкли к одновременному управлению множеством процессов и коммуникации в динамичной среде, что делает их подходящими для этой профессии. По его словам, такая работа может стать стабильной карьерой с хорошей оплатой.
Министр также сообщил, что в рамках кампании было подано более 8 тысяч заявок всего за 13 часов, из которых около 7,25 тысячи кандидатов прошли на следующий этап. Он назвал такой отклик рекордным для подобных вакансий в США.
Несмотря на это, пользователи социальных сетей отнеслись к инициативе скептически, указывая на возможные недостатки подобного подхода к подбору кадров, особенно на фоне продолжающегося дефицита авиадиспетчеров в стране.
