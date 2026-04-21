В PS Plus добавили ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры

Чемпионат.com

Сегодня подписчики PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Sony добавила в каталог подписки восемь новых тайтлов, которые уже доступны для скачивания со всех аккаунтов.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются ремастер Horizon Zero Dawn, гонка The Crew Motorfest и симулятор футбольного менеджера Football Manager 26.

Новые игры в PS Plus Extra в апреле 2026 года

  • Horizon Zero Dawn Remastered
  • The Crew Motorfest (в подписке Ubisoft+ Classic)
  • Football Manager 26
  • Warriors: Abyss
  • Squirrel with a Gun
  • The Casting of Frank Stone
  • Monster Train

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в апреле 2026 года

  • Wild Arms 4 (PS2).