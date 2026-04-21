PlayStation вводит обязательную проверку возраста в Великобритании и Ирландии

Sony начала внедрение обязательной проверки возраста для пользователей PlayStation из Великобритании и Ирландии. Процедура предусматривает несколько способов подтверждения, включая идентификацию по лицу и загрузку документов.

С июня пользователи, не прошедшие верификацию, столкнутся с ограничением функциональности сервиса. В частности, будет заблокирован доступ к текстовым и голосовым чатам, интеграции с Discord, а также к стриминговым возможностям, включая трансляции для друзей и вывод контента на внешние платформы, такие как YouTube и Twitch.

Дополнительные ограничения затронут внутриигровое взаимодействие: в ряде проектов пользователи без подтвержденного возраста не смогут использовать коммуникационные функции и получать доступ к пользовательскому контенту.

При этом меры не распространяются на покупку или запуск игр с возрастным рейтингом «18+». В компании подчеркивают, что нововведение направлено на повышение уровня защиты несовершеннолетних.

Почти год назад в Великобритании ввели правила, обязывающие онлайн-платформы внедрить строгие меры для контроля доступа к взрослому контенту.

