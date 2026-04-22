City States: Medieval вышла в раннем доступе Steam

Reverie World Studios выпустила в Steam Early Access стратегию в реальном времени City States: Medieval. Канадская команда известна по серии Kingdom Wars.

© City States: Medieval

В City States: Medieval вам предстоит возглавить средневековое государство (точнее, город-государство: Геную, Гранаду или Новгород) и достичь с ним экономического процветания. На глобальной карте мы отстраиваем города, собираем в них войска, проводим исследования и двигаем армии по округе. Можно, например, приехать к соседям и закупиться у них диковинными осадными машинами.

Когда дело доходит до баталий, нужно позаботиться о лагере: так, травник будет лечить раненых, частокол — оберегать здоровых. В поход стоит взять с собой в том числе крестьян и скот, чтобы было чем кормить отряд. (Кроме того, крестьяне могут заняться мародерством, обирая трупы павших.)

Происходящее на поле боя отдаленно напоминает серию Total War. Тараны медленно катятся к воротам, осадные башни — к стенам, обе стороны поливают друг друга огненными стрелами. Пехота расчищает внутренний двор крепости, конница с разгону влетает в последних защитников города. Остается лишь надеяться, что в процессе осады вы не разрушили все полезные здания.

В мирное время надлежит торговать с соседями, обмениваясь одним из 12 доступных типов товаров (от меда до специй). А лидеры городов отвечают за развитие своих территорий — под их руководством армии лучше воюют, при их участии ведутся важные переговоры и основываются форпосты в далеких землях. Без героя можно отдавать лишь самые общие приказы.

В City States: Medieval есть русский язык, хотя перевод временами странный. Вероятно, он выполнен с помощью ИИ. Впрочем, при желании авторы еще успеют его доработать (равно как и исправить нестабильную кадровую частоту в сражениях), ведь игра задержится в раннем доступе по меньшей мере до 2027 года.

Ну а пока все желающие снова сделать Новгород великим могут воспользоваться скидкой 20%. Предложение действует до 4 мая.