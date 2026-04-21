Похоже, игровая консоль OnePlus оказалась чехлом для смартфона

Ранее ходили слухи, что OnePlus выпустить портативную консоль, особеннностью которой будет сенсорный экран без использования привычных стиков. Теперь компания показала аксессуар для будущего игрового смартфона Ace 6 Ultra. Это специальный чехол-контроллер.

На опубликованном изображении видно, что у контроллера есть классические кнопки, курки сверху и два дополнительных сзади.

Сам смартфон выходит в Китае во второй половине апреля. Внутри будет процессор Dimensity 9500, экран с частотой обновления 165 Гц и аккумулятор на 8500 мА·ч.

Ну и помните, что Ace 6 Ultra — это модель только для Китая. В другие страны телефон официально вряд ли привезут.