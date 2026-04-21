В Steam стартовал Фестиваль Средневековья со скидками на сотни игр

20 апреля в Steam начался Фестиваль Средневековья. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на средневековую тематику с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале Средневековья в Steam

Against the Storm — 299 рублей (- 70%)

Medieval Dynasty — 679 рублей (- 20%)

Chivalry 2 — 119 рублей (- 90%)

Manor Lords — 974 рубля (- 35%)

Stronghold: Definitive Edition — 165 рублей (- 70%)

Stronghold Crusader: Definitive Edition — 447 рублей (- 37%)

Travellers Rest — 435 рублей (- 33%)

Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%)

Pioneers of Pagonia — 840 рублей (- 30%)

King Arthur: Knight's Tale — 450 рублей (- 70%)

Распродажа игр про Средневековье в Steam продлится до 27 апреля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.