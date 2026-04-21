В Steam стартовал Фестиваль Средневековья со скидками на сотни игр
20 апреля в Steam начался Фестиваль Средневековья. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на средневековую тематику с большими скидками.
Интересные предложения на Фестивале Средневековья в Steam
- Against the Storm — 299 рублей (- 70%)
- Medieval Dynasty — 679 рублей (- 20%)
- Chivalry 2 — 119 рублей (- 90%)
- Manor Lords — 974 рубля (- 35%)
- Stronghold: Definitive Edition — 165 рублей (- 70%)
- Stronghold Crusader: Definitive Edition — 447 рублей (- 37%)
- Travellers Rest — 435 рублей (- 33%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%)
- Pioneers of Pagonia — 840 рублей (- 30%)
- King Arthur: Knight's Tale — 450 рублей (- 70%)
Распродажа игр про Средневековье в Steam продлится до 27 апреля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.