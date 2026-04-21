Компания Ubisoft представила первый тизер ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag. Новую версию культового пиратского экшена анонсируют 23 апреля в 19:00 мск.

Так, сначала компания покажет дебютный трейлер, после чего зарубежные СМИ выпустят материалы на основе закрытой презентации — журналистам показали около 30 минут геймплея.

Как ранее сообщали инсайдеры, геймплей ремейка Assassin's Creed 4 будет ближе к последним частям серии, в которых стало больше RPG-элементов. Игрокам представят обновлённую систему лута и характеристик экипировки главного героя. Кроме того, создатели переработают систему боя в духе Assassin's Creed Odyssey и Valhalla.