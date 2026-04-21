Бюджет новых игр в Steam за год превысил $27 млрд

Общий бюджет новых игр в Steam, которые вышли на платформе в 2025 году, превысил отметку в $ 27 млрд— об этом говорят данные аналитической компании HushCrasher.

Всего за два года сумма выросла на $ 7 млрд. Если же сравнивать с 2015 годом, за 10-летие бюджеты увеличились более чем в пять раз — тогда на производство игр потратили $ 5 млрд. Аналитики объясняют это возросшим количеством игр и инфляцией.

В процентном выражении сильнее всего за 10-летие подорожало создание АА-игр. В 2025-м бюджет таких новинок в среднем составлял около $ 20 млн. На AAA-игру разработчики тратят примерно по $ 300 млн.