Karrigan присоединился к составу Team Falcons в Counter-Strike 2
Слухи подтвердились: Финн karrigan Андерсен присоединился к составу Team Falcons в Counter-Strike 2. Он занял место Дамьяна kyxsan Стоилковски, которого ранее перевели на скамейку запасных.
Karrigan возглавит команду, которой с трудом удавалось выходить из плей-офф: с момента подписания основного состава в январе 2025 года она семь раз доходила до финала, но выиграла лишь один турнир — PGL Bucharest 2025.
Датчанин также воссоединится с Николой NiKo Ковачем, с которым он играл в FaZe в течение двух лет в 2017-2018 годах; за время совместной игры дуэт завоевал семь титулов.
Состав Team Falcons в CS 2:
- Никола NiKo Ковач;
- Рене TeSeS Медсен;
- Илья m0NESY Осипов;
- Финн karrigan Андерсен
- Максим kyousuke Лукин
- Дэнни zonic Соренсен (тренер).
Дебют обновлённого состава состоится на PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая.