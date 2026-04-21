Karrigan присоединился к составу Team Falcons в Counter-Strike 2

Слухи подтвердились: Финн karrigan Андерсен присоединился к составу Team Falcons в Counter-Strike 2. Он занял место Дамьяна kyxsan Стоилковски, которого ранее перевели на скамейку запасных.

Karrigan возглавит команду, которой с трудом удавалось выходить из плей-офф: с момента подписания основного состава в январе 2025 года она семь раз доходила до финала, но выиграла лишь один турнир — PGL Bucharest 2025.

Датчанин также воссоединится с Николой ⁠NiKo⁠ Ковачем, с которым он играл в FaZe в течение двух лет в 2017-2018 годах; за время совместной игры дуэт завоевал семь титулов.

Состав Team Falcons в CS 2:

Никола NiKo Ковач;

Рене ⁠TeSeS⁠ Медсен;

Илья m0NESY Осипов;

Финн karrigan Андерсен

Максим ⁠kyousuke⁠ Лукин

Дэнни zonic Соренсен (тренер).

Дебют обновлённого состава состоится на PGL Astana 2026, который пройдёт с 7 по 17 мая.