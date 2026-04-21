Infinity Nikki получит обновление на PlayStation 5 к выходу версии 2.5

Версия Infinity Nikki для PlayStation 5 Pro получит графическое обновление, которое выйдет 23 апреля вместе с новой версией 2.5.

За счёт внедрения технологии PSSR ролевая игра станет стабильнее работать на открытых участках карты и во время сражений — чёткость изображения будет повышена, а частота кадров станет более плавной.

В Infinity Nikki 2.5 также появится новый регион «Кладбище» с мрачной атмосферой. По мере продвижения по миру перед игроками будет раскрываться его история. Также игра получила более удобный режим фотосъёмки и комплект для стрельбы из лука, что обеспечит бо́льшую свободу передвижения и взаимодействия с окружением.