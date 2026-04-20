Как найти торговца Тортуги в Windrose: гайд

В Windrose продавать провизию и медикаменты можно только жителям Тортуги… Но фракционный торговец почему-то находится совсем на другом острове. Портал PC Gamer рассказал, как его найти.

Поскольку мир в Windrose генерируется процедурно, указать точное местоположение торговца нельзя. Хорошая новость в том, что в игре есть надежный способ найти фракционного торговца жителей Тортуги. В начале сюжета игрок может наткнуться на квест, который просит отыскать потерявшихся охотников на кабанов — пираты могут найти их лагерь.

Прохождение этой ветки заданий рано или поздно приведет игрока к главе буканьеров — их остров появится на карте. После этого нужно отправиться к буканьерам и поговорить с персонажем по имени Анри, который выдаст следующий квест — «Буканьеры».

Для выполнения первой части этого задания игроку нужно доставить 50 мешков пороха, который, скорее всего, пока нельзя скрафтить своими руками. Чтобы добыть достаточно ресурсов, можно зачищать лагеря, руины и другие точки интереса, где порох часто спрятан в сундуках. Постарайтесь не тратить порох и сражайтесь в ближнем бою.

Доставив порох, Анри попросит отвезти шкуры некоему Чарли Шарпу. На карте появится новый маркер — и как раз он ведет к торговцу.