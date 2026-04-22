Новые процессоры Intel могут обойти AMD X3D по объему кэша

Новые утечки раскрывают детали о будущих процессорах Intel Nova Lake, включая увеличенный кэш и сложную структуру линейки, что может усилить конкуренцию с решениями AMD. По данным инсайдера Jaykihn, некоторые модели получат значительный объём кэша последнего уровня (bLLC), а топовые версии способны превзойти даже Ryzen 9 9950X3D, что потенциально улучшит производительность, особенно в игровых сценариях. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Линейка включает несколько моделей с разным количеством ядер: флагманский 52-ядерный процессор ожидается под названием Core Ultra DX9, а 44-ядерная версия получит обозначение Core Ultra DX7. Модели с 28 и 24 ядрами будут относиться к сериям Core Ultra D9 и D7 соответственно, а 22-ядерный вариант может остаться без дополнительного индекса, что усложняет выбор из-за новых категорий с буквой «D» и «DX».

Энергопотребление также варьируется: старшие модели могут иметь TDP около 175 Вт, хотя другие источники указывают на стартовое значение в 125 Вт. Упоминаются и версии с ограничением до 65 Вт, демонстрируя широкий диапазон конфигураций для различных нужд.

Характеристики основаны на ранних утечках и могут измениться, но Intel явно делает ставку на увеличение кэша и разнообразие моделей в линейке Nova Lake, стремясь укрепить свои позиции на рынке.